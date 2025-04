Si chiama Stefano Argentino ed è un 27enne di Noto (Siracusa) l’uomo che ha ucciso per strada ieri Sara Campanella a Messina. L’uomo è collega di università della vittima, infermiera al Policlinico, ospedale vicino al quale è stata assassinata con una coltellata alla gola.

Il 27enne è stato rintracciato, con il supporto dei carabinieri del Comando Provinciale di Siracusa, in una casa del suo paese. Lo hanno incastrato le riprese delle telecamere di sorveglianza.

Campanella era uscita dal nosocomio alla fine del suo tirocinio quotidiano e si è incamminata su viale Gazzi per raggiungere la fermata dei bus. L'assassino l'ha seguita su un'auto, poi si è fermato ed è sceso. Una volta raggiunta, dopo una discussione, l’ha accoltellata sul marciapiede vicino a un distributore di benzina per poi allontanarsi velocemente. Sara Campanella ha fatto qualche passo, poi si è accasciata a terra vicino a un’aiuola in un lago di sangue.

Diversi testimoni hanno assistito all'aggressione e hanno dato l'allarme: la 22enne è stata subito soccorsa e caricata su un'ambulanza del 118 che l'ha portata all'ospedale Policlinico, ma i medici non hanno potuto fare nulla perché la ragazza aveva perso troppo sangue. Per le strade di Messina si è scatenata un'imponente caccia all'uomo, oggi l’arresto.

Sara Campanella, originaria di Misilmeri, frequentava il terzo anno della facoltà di Tecniche di laboratorio Biomedico nell'ateneo messinese e quindi faceva anche la tirocinante proprio nell'ospedale dove è stata portata in fin di vita.

«C'erano state delle attenzioni da parte di questo giovane, anche in maniera insistente - ha spiegato il procuratore in conferenza stampa - che non avevano destato attenzione da parte della vittima». «Queste attenzioni, che duravano da un paio d'anni, le davano fastidio». Erano «morbose», hanno confermato i colleghi di corso.

(Unioneonline)

- IN AGGIORNAMENTO -

© Riproduzione riservata