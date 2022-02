Anche oggi Silvio Berlusconi ha saltato l’udienza a Monza, dove sarebbe dovuto intervenire non in qualità di imputato ma di testimone nel processo a carico di Giovanna Rigato, ex Olgettina accusata di aver tentato di estorcere allo stesso leader di Forza Italia un milione di euro per tacere su quanto avveniva nelle serate ad Arcore.

I legali dell’ex premier hanno presentato un certificato medico che giustifica la sua assenza. Certificato recapitato venerdì 10 febbraio, ma l’indomani – sabato – è andato allo stadio ad assistere alla partita del suo Monza contro la Spal.

Tanto che il pm Rosario Ferracane ha osservato in aula che “è più stressante andare allo stadio che testimoniare in un processo”.

"Non si capisce come possa essere più stressante stare in aula di Tribunale a testimoniare in processo dove si è parte offesa, rispetto all'adrenalina di una partita di calcio", gli ha fatto eco l'avvocato difensore della Rigato Stefano Gerunda.

"Stare in aula è decisamente più stressante”, ha replicato l’avvocato del Cav Salvatore Pino. Silvio Berlusconi a questo punto verrà sentito, unitamente al ragionier Giuseppe Spinelli e Francesca Cipriani il prossimo 18 ottobre. Nella successiva udienza sarà la volta di Rigato.

(Unioneonline/L)

