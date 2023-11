Una notte di passione in auto è costata carissima a una giovane coppia.

Lui 21 anni di Livorno, lei 23enne del Viterbese, si sono appartati in una strada di Firenze nei pressi della Questura e, sotto la tempesta che la scorsa notte imperversava in Toscana causando danni e vittime, hanno fatto l’amore in auto.

Erano le 2 di notte quando una volante impegnata nei controlli, in via Bonifacio Lupi, si è imbattuta nell’auto posteggiata. I due ragazzi sono stati letteralmente stangati: una multa da 10mila euro per atti osceni in luogo pubblico e ubriachezza.

(Unioneonline/L)

