Non solo cinghiali. “Roma come Pamplona”, è uno dei tanti commenti al caso, diventato virale, di un toro che ha bloccato il traffico sulla via Laurentina a Roma.

L’annuncio è arrivato tramite un tweet di Roma Mobilità, servizio che fornisce informazioni sul traffico capitolino.

"Rallentamenti su via Laurentina per un toro sulla carreggiata”, è la segnalazione. Era stato un cittadino a vedere il toro intorno al chilometro 16, in un’area al di fuori del raccordo e circondata dal verde, e a fare la segnalazione alla Polizia locale.

Non è certo il primo animale selvatico avvistato per le strade della Capitale, innumerevoli sono ormai le segnalazioni di cinghiali.

E puntuale è scattata l’ironia sul web: "Dopo i cinghiali in giro per tutti i quartieri, l'istrice a Cipro, ora un toro sulla Laurentina"; "Dai cinghiali ai tori, ma dove viviamo"; "E Pamplona muta", sono alcuni dei commenti.

(Unioneonline/L)

© Riproduzione riservata