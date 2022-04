“Noi da qui non ci muoviamo”.

Un’incredibile episodio quello accaduto su un treno regionale in Liguria: alcuni turisti, nel convoglio strapieno, si sono categoricamente rifiutati di alzarsi per far posto a un gruppo di disabili che aveva legittimamente prenotato un’intera carrozza.

E’ successo sul regionale 3075 che da Genova Porta Principe arrivava a Milano: nel tardo pomeriggio la stazione di Genova si è riempita dei turisti che avevano trascorso la giornata sui litorali liguri. Il treno con destinazione Milano (in ritardo perché vandalizzato poco prima) si è presto riempito ma c’era una carrozza specifica che era stata riservata a un gruppo di 27 ragazzi disabili assieme ai loro accompagnatori.

Quando questi sono arrivati i loro posti erano stati occupati. Hanno dunque fatto notare che quelle poltrone erano riservate a loro ma a quel punto è accaduto l’incredibile: i turisti si sono “incatenati” al posto rispondendo che da lì non si sarebbero mossi. Una posizione ripetuta persino davanti a tre agenti della Polizia ferroviaria, capotreno e personale di Trenitalia.

Non c’è stato insomma nulla da fare. I ragazzi disabili sono stati fatti scendere mentre Trenitalia ha predisposto in tempi brevi un pullman dedicato a loro che, partito immediatamente, li ha riportati a Milano.

"Quello che è accaduto oggi su un treno diretto da Genova a Milano è vergognoso, un episodio da stigmatizzare. Segna la totale mancanza di rispetto e sensibilità verso le persone disabili. Nonostante siano intervenuti gli operatori di Trenitalia e gli agenti della Polfer non c'è stato niente da fare", ha commentato il governatore ligure Giovanni Toti. Per l'assessore ai Trasporti Gianni Berrino “quello che è accaduto è un fatto doppiamente grave, non solo perché il treno è stato vandalizzato da ignoti passeggeri ma soprattutto per quanto accaduto poi a Genova, un episodio inqualificabile che va condannato con fermezza".

(Unioneonline/D)

