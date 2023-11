Aveva solo due mesi la bimba che a Siculiana, in provincia di Agrigento, è morta sembra a causa di un rigurgito.

La tragedia è avvenuta nel pomeriggio di ieri.

La piccola, lo scorso settembre quando aveva 15 giorni di vita, era stata portata in codice rosso per “riferita cianosi” al pronto soccorso dell’ospedale San Giovanni di Dio. Poi era stata dimessa con diagnosi di “infezione neonatale”.

Ieri la bimba, secondogenita di una giovane coppia di tunisini, dormiva al primo piano dell’abitazione, i genitori erano invece al pianterreno. Non è chiaro per quanto tempo non sia stata controllata mentre sembra che un’oretta prima stesse bene.

I carabinieri hanno avviato gli accertamenti e ascoltato i genitori, che erano in stato di choc.

La Procura di Agrigento ha disposto il sequestro della salma, che sarà sottoposta ad autopsia.

(Unioneonline/s.s.)

© Riproduzione riservata