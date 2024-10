Sessantacinque chili di esplosivo, in un garage di una villetta a Casal di Principe, a via Pisa, in provincia di Caserta. Un quantitativo tale che, secondo gli esperti, avrebbe potuto causare una strage.

È già partito l'approvvigionamento per la vendita al dettaglio di botti e petardi in vista del Capodanno e i carabinieri hanno trovato gli ordigni a casa di un insospettabile, un 18enne incensurato, in una zona residenziale.

I militari avevano raccolto diversi indizi con la voce in città che già circolava e così hanno deciso di far visita al giovane incensurato. Nel box il rinvenimento che ha sorpreso gli stessi militari. Tutti ordigni non convenzionali - dalle "tradizionali" cipolle fino ai piccoli candelotti - per un totale di 1.213 pezzi.

Necessario l'intervento del Nucleo artificieri dei Carabinieri di Napoli che hanno messo in sicurezza l'area prima di poter sequestrare l'esplosivo: ore di lavoro per poter agire in sicurezza tra le abitazioni di ignari cittadini che hanno rischiato inconsapevolmente la vita.

Il 18enne è stato arrestato e dovrà rispondere di detenzione illegale di materiale esplodente.

(Unioneonline/v.l.)

