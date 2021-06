Individuato e catturato in Italia l'uomo nel cui camion furono trovati morti 39 migranti in Inghilterra, nell'ottobre 2019.

Stefan Damian Dragos, romeno di 28 anni, era destinatario di un mandato di arresto europeo ed è ritenuto membro di un'organizzazione dedita all'immigrazione clandestina.

Secondo le accuse avrebbe fornito il proprio camion per far entrare irregolarmente e in condizioni disumane 39 migranti vietnamiti che, giunti in Inghilterra, furono trovati morti all'interno del veicolo tra il 23 e il 24 ottobre 2019: 31 uomini e 8 donne, fra cui una ragazza, soffocati o congelati nel rimorchio usato come carro bestiame per migranti.

Lo scorso aprile dopo le indagini della polizia di Essex, nei confronti dell'uomo il tribunale inglese di Chelmsford aveva emesso un ordine di cattura. In seguito all'attivazione da parte del Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia, gli agenti della Squadra Mobile della Questura di Milano e del Commissariato di Cinisello Balsamo (Milano) hanno effettuato una serie di approfondimenti che hanno consentito di localizzarlo proprio a Cinisello Balsamo.

