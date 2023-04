Erano in due, giovani, armati e col volto coperto. Gli hanno detto «scendi dallo scooter» mentre era fermo al distributore, per fare benzina. Non ne ha voluto sapere, così, per la frustrazione e la rabbia, gli hanno sparato a una gamba. Un 32enne è rimasto gravemente ferito, a Napoli, durante un tentativo di rapina.

L’episodio è successo mercoledì sera, intorno alle 19.30, nel quartiere di San Giovanni a Teduccio, e l’accaduto è stato interamente ripreso dalle telecamere di sorveglianza. La vittima è un ingegnere, non sarebbe in pericolo di vita, ma è stato sottoposto a una delicata operazione all’Ospedale del Mare, e si trova ricoverato in rianimazione, in prognosi riservata.

Ora sono in corso le indagini per risalire all’identità dei due malviventi.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata