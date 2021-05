Il governatore campano ha inaugurato oggi un nuovo hub vaccinale a Capodichino, “il più grande forse d'Italia e sicuramente il più attrezzato. Aspettiamo che mandino i vaccini".

L'obiettivo per Napoli “è di avere l'immunizzazione con doppia dose di tutta la città per il mese di luglio”.

Il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, riconosce il contesto di difficoltà in cui ci si trova. “Il personale fa uno sforzo enorme, ma mancano i vaccini; ad oggi siamo ancora sotto di 200mila dosi, perché a gennaio accettammo che andavano più vaccini alle Regioni con popolazione più anziana, ma ad aprile ce li dovevano restituire”. E non è disposto ad accettare altri ritardi: “Ora gli anziani sono vaccinati ovunque, quindi dire che la Campania ha una popolazione giovane vuol dire truffare i cittadini con un atto di delinquenza politica".

Anche il sindaco della città, Luigi de Magistris, ha fatto sapere di essersi vaccinato stamattina all'hub di Capodichino. "Mi sono vaccinato, è arrivato il mio turno. Ieri l'Asl me l'ha comunicato e quindi voglio rinnovare l'appello a tutti a vaccinarsi appena arriva il proprio turno. E' importante e doveroso per gli altri e per se stessi. Il Paese deve accelerare, l'unica strada è vaccinare".

