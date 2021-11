Dopo sei mesi è stato finalmente rimosso il rottame della cabina che lo scorso 23 maggio si è staccata dalla funivia del Mottarone, un incidente costato la vita a 14 persone e che ha visto un unico sopravvissuto, il piccolo Eitan Biran, la cui custodia – come è noto – è diventata un caso internazionale.

La cabina, avvolta in un telo speciale per evitare che la caduta di pezzi e del peso di oltre una tonnellata, è stata portata via da un elicottero Erickson S64 dei vigili del fuoco, che l’ha portata presso in capannone del tecnoparco di Verbania, dove i rottami verranno sottoposti a ulteriori esami e perizie.

Le operazioni sono state supervisionate dal procuratore di Verbania, Olimpia Bossi, titolare dell’inchiesta sul disastro.

L’inchiesta, intanto, prosegue. Al momento gli indagati sono una quindicina, tra persone e società.

