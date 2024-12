È morto oggi a Torino, all'età di 89 anni, Gian Paolo Ormezzano: una delle firme storiche e più famose del giornalismo italiano. Nella sua lunghissima carriera era stato direttore, dal 1974 al 1979, del quotidiano Tuttosport dove aveva cominciato la sua attività giornalistica.

Era stato poi passato a La Stampa di cui è stato inviato fino al 1991, quando è andato in pensione. Ma anche dopo ha continuato la sua prolifica attività giornalistica, fra le altre con il Guerin Sportivo e Famiglia Cristiana. Ha seguito i principali eventi sportivi e non per oltre mezzo secolo e scritto diversi libri.

Ormezzano, inoltre, ha praticato numerosi sport ed era un grandissimo tifoso del Torino. Lascia la moglie e tre figli, di cui uno giornalista.

