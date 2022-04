Una persona è indagata a piede libero in relazione alla morte di Samantha Migliore, avvenuta giovedì a Maranello. Si tratterebbe della 50enne trans brasiliana che avrebbe praticato un trattamento al seno alla 35enne e quando la donna si è sentita male si è allontanata dall’abitazione di Maranello, nel Modenese.

Il marito della vittima aveva chiamato subito i soccorsi ma per Samantha non c’era ormai nulla da fare.

La 50enne si è costituita ieri mattina ai carabinieri di Cento (Ferrara), dopo essersi consultata con i suoi legali, Francesco Andriulli e Guido Guida. "La mia assistita è sconvolta, e non è vero che è fuggita – spiega il primo - Quando la signora si è sentita male era lì, anche quando è stata chiamata l'ambulanza, si è allontanata solo dopo. Poi ieri mattina ha letto su internet che la signora era deceduta e allora si è andata a costituire".

L’indagata per esercizio abusivo della professione, omissione di soccorso e morte in conseguenza di altro reato non è una estetista, ma lavora come stilista e organizzatrice di eventi. Secondo l’avvocato conosceva Samantha da tempo, essendo entrambe originarie di Napoli.

La vittima lascia cinque figli, avuti da diverse relazioni. Ora ad occuparsene, come ha dichiarato, sarà il marito.

(Unioneonline/s.s.)

