Mark Zuckerberg a Roma, per incontrare il presidente del Consiglio Mario Draghi e il ministro per la Trasformazione digitale Vittorio Colao.

Si tratta dell’ultima tappa del viaggio italiano del fondatore di Facebook, sbarcato nel Belpaese non solo per ammirarne le bellezze e gustarsi prelibatezze e specialità gastronomiche, ma –anche e soprattutto – per una serie di incontri focalizzati sul metaverso, il trend tecnologico del momento da molti considerato il futuro di Internet, su Zuckerberg, con la neonata Meta, ha deciso di puntare con convinzione.

"Per dare vita al metaverso sarà necessario uno sforzo congiunto tra aziende, mondo politico e società civile - ha spiegato dopo l'incontro con Draghi e Colao un portavoce di Meta-Facebook - Nell'incontro di oggi abbiamo confermato la nostra collaborazione con il governo italiano. Siamo lieti di aver potuto discutere le opportunità culturali, sociali ed economiche che il metaverso porterà all'Italia e non vediamo l'ora di continuare questa collaborazione".

Nei giorni scorsi Mark Zuckerberg ha incontrato, a Milano, anche Leonardo Del Vecchio, presidente di EssilorLuxottica (con cui Facebook ha lanciato i Ray-Ban Stories, occhiali che coniugano il design italiano con la tecnologia che permette di fare foto, video e telefonate senza mani) e rappresentanti del mondo della moda e del lusso, settori già sbarcati nella realtà aumentata.

La settimana italiana del fondatore di Facebook in Italia è iniziata con una vacanza in Toscana, è stato fotografato per le strade di Siena in abbigliamento casual con la moglie Priscilla Chan, poi è proseguita a Torino con la visita al Museo Egizio, un pranzo allo storico ristorante Del Cambio e una visita alla fabbrica di cioccolata Peyrano accompagnato dal presidente di Exor e di Stellantis, John Elkann.

In ultimo, la visita a Roma, prima della ripartenza verso gli Usa.

