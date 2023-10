«Mio figlio di tre anni dimenticato sullo scuolabus». È quanto ha raccontato una donna a Telebari spiegando che il bambino sarebbe rimasto sul mezzo, che offre il trasporto per una scuola dell’infanzia al quartiere San Paolo, dalle 9 alle 12.

La mamma ha spiegato che qualche giorno fa alle 9 il pulmino aveva terminato il giro per portare i bambini a scuola ma suo figlio sarebbe rimasto seduto nelle ultime file fino a mezzogiorno, quando lo scuolabus è stato riaperto. «Era tutto sudato, ha provato ad attirare l'attenzione battendo le mani sui vetri del pullman - ha riferito - ma nessuno lo ha notato. Poi forse per il caldo e la stanchezza si è addormentato. Alla fine delle lezioni è stato trovato».

Il piccolo era in lacrime ma per fortuna non ha riportato conseguenze.

I genitori hanno presentato denuncia ai carabinieri.

