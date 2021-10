180 telefonate al giorno, minacce, pedinamenti e danneggiamenti. Comportamenti che hanno portato all’arresto un 56enne residente in provincia di Bari che per un anno e mezzo avrebbe messo in atto lo stalking nei confronti dell’ex convivente.

La vittima ha presentato diverse denunce spiegando che l’uomo non aveva mai accettato la fine della loro relazione. Prima l’avrebbe pressata con centinaia di telefonate, con anche minacce di morte e ingiurie. Poi avrebbe cominciato a pedinarla fino a danneggiarle il finestrino dell'auto. L'ultimo episodio qualche giorno fa quando dopo l'ennesimo pedinamento il 56enne sarebbe riuscito a raggiungere la ex, a fermarla per chiederle di ricominciare e, al suo rifiuto, le avrebbe sottratto le chiavi della macchina, minacciandola. Il suo piano si era poi interrotto perché la donna aveva chiesto aiuto ad alcuni passanti.

