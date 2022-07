Proseguono senza sosta gli sbarchi di migranti, provenienti soprattutto dalle coste di Libia e Tunisia, nell’Isola di Lampedusa.

E con gli arrivi delle ultime ore sono salite a quasi duemila le persone accolte nell’hotspot dell’isola siciliana, a fronte di soli 350 posti disponibili.

Solo all’alba di lunedì sono stati sette gli approdi.

La Guardia costiera tunisina, intanto, ha comunicato di aver bloccato una ventina di imbarcazioni nell’ambito dell’attività di contrasto dell’immigrazione clandestina.

E continuano anche le operazioni di salvataggio delle navi delle Ong. "Terzo soccorso: abbiamo tratto in salvo 73 persone, tra cui un bambino di un anno, da un gommone quasi sgonfio a 37 miglia dalle coste libiche, segnalato da alarm phone. 268 naufraghi sono ora a bordo: tra di loro oltre 100 minori non accompagnati", si legge in un comunicato diramato da Ocean Viking.

(Unioneonline/l.f.)

© Riproduzione riservata