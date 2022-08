Continuano gli sbarchi a Lampedusa.

Nelle ultime ore sono arrivati altri 44 migranti: prima della mezzanotte, la motovedetta V802 della Guardia di finanza, ad un miglio dalla costa, ha intercettato e bloccato una barca di 8 metri, partita da Sfax, con 34 persone sedicenti originarie di Guinea, Costa d'Avorio, Camerun e Nigeria. Nel gruppo anche 10 donne e 3 minorenni.

Pochi minuti prima delle 2, i carabinieri hanno sorpreso 10 tunisini a Cala Pisana. Assieme a loro c'erano anche due minorenni e una donna incinta che è stata portata al Poliambulatorio.

Le condizioni del mare nel Canale di Sicilia continuano ad essere favorevoli per le traversate e la frequenza degli arrivi finisce per pesare sulla fragile struttura d'accoglienza a Lampedusa.

All'hotspot di contrada Imbriacola restano 1.264 ospiti a fronte di 350 posti: ieri sera, con il traghetto di linea Cossydra per Porto Empedocle, sono stati trasferiti 81 migranti. Durante la notte, 50 hanno lasciato Lampedusa con destinazione Porto Empedocle a bordo della motovedetta Cp273 della Guardia costiera.

Secondo la leader di Fdi Giorgia Meloni il "blocco navale" è la soluzione al problema. Uno "Stato serio controlla e difende i propri confini. Non mi stancherò mai di ribadire che l'unico modo per fermare l'immigrazione clandestina è il blocco navale: una missione europea in accordo con le autorità nordafricane", ha detto Meloni ripetendo che è giunto "il momento di voltare pagina", cosa che "avverrà il 25 settembre", con il risultato del voto.

