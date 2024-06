Si allontana verso i Balcani la circolazione ciclonica che nelle ultime ore ha portato piogge e temporali su molte zone d’Italia e per questo fine settimana il meteo tornerà a condizioni più vicine a quelle che rientrano nella “normalità” del mese di giugno.

«Nelle prossime ore il sole sarà dominante sul nostro Paese, specie al Centro-Sud – spiega Antonio Sanò de iLMeteo.it - al Nord non mancheranno annuvolamenti sparsi con qualche isolato rovescio sulle Alpi. Le temperature massime non supereranno i 31-32°C al Sud, i 26-28°C al Centro-Nord. Si starà bene».

Nel weekend più o meno lo stesso copione, salvo qualche nuvola in più al settentrione.

Per il resto il tempo sarà bello e soleggiato e ancora non caldo: «Le massime sono previste fino a 33-35°C solo in Sicilia e Sardegna, al Centro-Nord lambiremo i 30, una temperatura accettabile per metà giugno».

C’è da dire però che, a un periodo meteo gradevole, non arriveranno temporali forti bensì l’Anticiclone Africano, ancora più potente ed esteso. Da lunedì prossimo farà molto caldo, fino a 34°C anche a Roma (non esclusi poi 38-39°C su Marche ed Umbria meridionale), fino a 42°C in Sicilia e Sardegna; il caldo si espanderà fino al Nord Italia con 33°C umidi e quindi molto afosi, e addirittura con picchi di 36°C attesi in Emilia Romagna da mercoledì prossimo.

