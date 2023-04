Le bugie ai genitori sulla sua carriera universitaria e quegli esami che non riusciva a passare.

Ci sono anche queste ipotesi tra quelle che aleggiano intorno alla morte di un giovane studente tarantino. Aveva 29 anni, viveva a Chieti con la sorella e studiava Medicina alla D'Annunzio: ieri pomeriggio è stata proprio la ragazza, rincasando, a trovarlo ormai privo di vita. Inutile l’intervento del 118: i soccorritori non hanno potuto fare altro che constatare il decesso.

I fratelli condividevano un'abitazione a poche centinaia di metri dal campus universitario dove hanno sede le facoltà mediche, nel Villaggio Mediterraneo: una vita da studenti fuori sede, come migliaia di loro colleghi. Stando alle prime indagini, non ci sarebbero stati segnali che lasciassero presagire un simile epilogo. Ma il disagio e le preoccupazioni offuscavano da tempo la mente del giovane, che le ha raccolte e raccontate in un diario. Nelle (ben) 42 pagine – dense di riflessioni – avrebbe descritto la sua vita come «inconcludente e inutile». A ritrovare il block notes la Pattuglia della Volante giunta sul posto con la Polizia Scientifica per i rilievi.

«Un altro studente universitario ha scelto di togliersi la vita. Aveva mentito sulla situazione accademica e il suo malessere lo ha portato ad un gesto estremo. Pressione sociale, paura di fallire, sensi di colpa, bugie, il mondo universitario è diventato sempre di più un luogo di depressione e ansia quando dovrebbe essere una fucina di idee, studio, curiosità e approfondimento. E invece no, siamo ben lontani dal come dovrebbe essere. Serve un cambio di rotta: più servizi per il benessere psicologico; una nuova visione di università dove vengono rispettate le persone per le loro competenze e qualità, decostruendo la narrazione meritocratica e la retorica delle migliori. Non possiamo più restare fermi davanti a tutto questo. Servono soluzioni strutturali subito. Non si può morire di università», il pensiero condiviso dall'Unione degli Universitari nazionale e abruzzese.

