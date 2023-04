Nessuno stop al numero chiuso alla facoltà di Medicina.

Lo afferma il ministro della Salute Orazio Schillaci a Tg1 Mattina. La proposta, sollevata da più parti compresa la Regione Sardegna con il presidente Christian Solinas, aveva lo scopo di superare almeno a lungo termine il problema della carenza di medici.

Il governo ha deciso di agire diversamente: «Ci sarà un allargamento del numero programmato a Medicina, ma non un superamento del numero chiuso. Già da quest’anno il numero di iscrivibili aumenterà del 20-30%».

Tuttavia, ha aggiunto il ministro, «la vera carenza, che non è solo italiana, è sugli infermieri. Sui medici abbiamo una gobba pensionistica, ma in realtà non ne mancano così tanti. Verrà aumentato il numero degli iscritti a Medicina ma i risultati si vedranno tra 6-8 anni. Quindi dobbiamo agire per far tornare i medici nel pubblico rendendo più attrattivo il sistema sanitario nazionale. Sugli infermieri invece stiamo cercando soluzioni».

