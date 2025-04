In merito al blackout in corso in queste ore in Spagna e in alcune regioni del Portogallo e della Francia, al momento non si rilevano criticità operative sulla rete elettrica di trasmissione nazionale. Lo rende noto Terna, la società italiana che gestisce le reti di trasmissione dell'energia elettrica.

Al momento sono ancora ignote le cause del maxi stop all’erogazione di corrente che sta lasciando intere città al buio con migliaia di persone rimaste intrappolate in treni e metropolitane.

