Comincia questa mattina alle 8.30 il primo giorno di esami per oltre 500mila maturandi italiani. La prova di oggi è quella di italiano: agli studenti vengono proposte sette tracce di tre diverse tipologie, si va dall’analisi e interpretazione del testo letterario, all’analisi e produzione di un testo argomentativo, a una riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità.

Sei ore è il tempo a disposizione.

Le commissioni sono 13.703 per 27.319 classi.

Non c’è l’obbligo di indossare la mascherina, il cui uso viene solo raccomandato in particolare nelle situazioni in cui non è possibile rispettare il distanziamento interpersonale di almeno un metro.

In Sardegna i candidati sono 12.927 suddivisi in 404 commissioni.

LE TRACCE – Comprensione, analisi e interpretazione di una poesia delle Myricae di Giovanni Pascoli "La via ferrata" e per l'analisi di un testo argomentativo "La sola colpa di essere nati" di Gherardo Colombo e Liliana Segre: sono le prime tracce proposte.

Ci sono poi una novella di Giovanni Verga, "Nedda, Bozzetto siciliano", e un discorso pronunciato alla Camera da Giorgio Parisi, premio Nobel per la Fisica 2021.

E, ancora, "Tienilo acceso: posta commenta condividi senza spegnere il cervello" è il tema sull’iperconnessione: una riflessione a partire da un testo di Vera Cheno e Bruno Mastroianni.

Un’altra traccia è la comprensione e l'analisi di un testo tratto da Oliver Sacks "Musicofilia". Si chiede inoltre un ragionamento sul potere che la musica esercita sugli esseri umani.

Anche la pandemia entra nell'esame di maturità grazie alla tipologia C. Ai maturandi è stato infatti proposto un testo tratto da Luigi Ferrajoli "Perché una Costituzione della Terra?". Lo studente viene invitato a riflettere sul testo e a produrre un elaborato.

(Unioneonline/s.s.)

