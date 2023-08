Matteo Messina Denaro è stato sottoposto a un intervento chirurgico nel pomeriggio di ieri e ora si prospetta una degenza non breve nell'ospedale de L'Aquila.

L’ex latitante è stato trasferito nella struttura sanitaria dal supercarcere dove era detenuto in regime di 41 bis in seguito al peggioramento delle sue condizioni di salute ritenute «non compatibili con il carcere duro in quanto deve essere assistito 24 ore al giorno», aveva spiegato il suo avvocato.

Nelle scorse ore, inoltre, sono state depositate le 70 pagine del verbale dell'interrogatorio fatto dopo l'arresto: «Io non mi farò mai pentito – aveva dichiarato il boss – Non ho ucciso il figlio di Di Matteo. Mi avete preso solo per la malattia. La mafia? L'ho conosciuta solo dai giornali», erano state le parole dette ai pm di Palermo.

(Unioneonline/s.s.)

