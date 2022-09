Sospiro di sollievo per una donna di 42 anni di Spoltore e sua figlia di 5 anni, che da ieri pomeriggio erano date per disperse sulla Maiella, nella valle dell’Orfento, territorio di Caramanici (Pescara).

Sono state ritrovate sane e salve intorno alle 4.30 del mattino.

Durante un'escursione la donna ha imboccato con la bimba un sentiero diverso, ma pare che a causa dell’infortunio della piccola sia stata poi impossibilitata a proseguire.

Così la donna ha chiamato un altro figlio, che a sua volta ha allertato i carabinieri che hanno attivato il protocollo dei soccorsi in montagna coinvolgendo il Soccorso Alpino.

È partita una squadra di terra della stazione di Penne ed è stata attivata l'unità cinofila.

Grande preoccupazione per le condizioni del meteo, che specie di notte in questi giorni e in queste zone è precipitato con temperature molto basse, ma alla fine tutto è andato per il meglio.

A individuare le due lungo il sentiero che va verso l'Eremo di San Onofrio è stata da una squadra del Soccorso Alpino e Speleologico, coadiuvata da unità cinofile dell'associazione nazionale dei Carabinieri. Riportate a valle, mamma e figlia sono state visitate dai sanitari del 118 e del centro medico di Caramanico Terme. Stanno bene, ma erano infreddolite e spaventate.

