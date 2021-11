La nave Sea Eye 4 è in viaggio verso Lampedusa con 800 migranti dopo che Malta ha ignorato la richieste d’aiuto.

Nella notte le navi delle ong tedesche Sea Eye e Mission Lifeline hanno soccorso 400 persone in acque sar maltesi, ma le autorità di La Valletta non hanno risposto all’sos lanciato dalle organizzazioni non governative.

I migranti sono dunque stati trasferiti sulla Sea Eye 4, più attrezzata, che trasportava già altre 400 persone salvate nei giorni scorsi. La nave sta procedendo ora verso Lampedusa.

"È una vergogna che Malta abbia ignorato le chiamate di aiuto", affermano le ong che riferiscono di essere intervenute in aiuto ad una barca di legno di due piani con una falla nello scafo dalla quale entrava acqua.

(Unioneonline/L)

© Riproduzione riservata