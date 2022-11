Paura per Umberto Bossi.

Il fondatore della Lega Nord, di cui è presidente a vita, ha avuto un malore nella sua casa di Gemonio, in provincia di Varese.

A quanto si apprende le sue condizioni non sono gravi ma il personale sanitario ha ritenuto necessario un ricovero in ospedale per ulteriori accertamenti.

Eletto deputato anche alle ultime elezioni politiche Bossi, 81 anni, non è ancora riuscito a presentarsi a Montecitorio a causa del suo stato di salute.

Nel 2004 il “senatùr” era stato colpito da un gravissimo aneurisma. Tre anni fa era poi caduto in casa ed era stato costretto a fare una lunga riabilitazione.

