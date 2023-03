Ha avuto un malore improvviso a scuola, durante l’ora di educazione fisica. Trasportato in ospedale, per il bimbo di appena 8 anni non c'è stato nulla da fare.

La tragedia nel primo pomeriggio di oggi in una scuola di Sant'Antonio Abate, in provincia di Napoli. Stando alle prime ricostruzioni, il piccolo si sarebbe sentito male all'improvviso. L'ipotesi del decesso formulata dai medici è – al momento – di arresto cardiaco per una anomalia elettrica dovuta a una malformazione mai diagnosticata. Sarà l'autopsia a offrire

certezze sull'accaduto.

L’episodio choc a una settimana da quello di Licata, in provincia di Agrigento, dove un ragazzino di soli 12 anni è morto durante una partita di basket.

Immediato il soccorso dell’ambulanza che l’ha trasferito all'ospedale di Castellammare di Stabia, dove è deceduto. Sulla vicenda indagano i Carabinieri.

(Unioneonline/v.f.)

© Riproduzione riservata