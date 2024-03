Una donna di 43 anni, Pamela Valeri, madre di sei figli, si è sentita male mentre saliva le scale della scuola elementare frequentata da due dei suoi bimbi, dove si era recata per un colloquio con un’insegnante, lo scorso 11 marzo. Purtroppo non si è mai ripresa: ieri il decesso, che ha lasciato sotto choc il Comune dove risiedeva, Montesilvano, in provincia di Pescara.

Una perdita davvero tragica. «Era una persona solare, piena d’amore e con una voglia di vita pazzesca», raccontano i suoi parenti e amici, come riferito dal Corriere della Sera.

Sempre da quanto si apprende, la famiglia della 43enne – che avrebbe sofferto di problemi di cuore – ha acconsentito alla donazione degli organi, rispettando le sue volontà.

Oggi i funerali, nella chiesa di San Giovanni Apostolo del centro abruzzese, dove sono comparsi cartelli di cordoglio: «Sei volata via troppo presto».

