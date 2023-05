Stamattina il Comune di Trevignano Romano ha detto addio al gazebo della veggente Gisella Cardia.

La struttura, costruita nella collina di via Campo delle rose e luogo delle apparizioni mariane, è stata rimossa perché abusiva. In quel luogo Cardia – attraverso la sua associazione “La Madonna di Trevigliano» – dava appuntamento ogni 3 del mese a tanti pellegrini e seguaci.

Le operazioni di rimozione sono state prese in carico dalla stessa associazione, in ottemperanza a quanto disposto dal comune. Se Cardia non avesse provveduto, l'amministrazione sarebbe entrata in posso dell'area stessa.

Per quanto riguarda le altre irregolarità rilevate nell’area (le panchine ancorate a terra e la teca con la statua della Madonna), qualche settimana fa è stata emessa un'altra ordinanza, ma si aspettano ora i 90 giorni di tempo per l'eventuale ricorso al Tar.

