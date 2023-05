Lutto nel mondo del giornalismo. È morta a Roma, all’età di 70 anni, Maria Giovanna Maglie, ex redattrice de L’Unità, per tanti anni giornalista in Rai e in tempi recenti opinionista in diversi programmi tv.

A dare l’annuncio è stata Francesca Chaouqui, su Twitter: «Maria Giovanna Maglie è tornata questa Mattina alla Casa del Padre. È stata portata al San Camillo Forlanini la scorsa notte per una complicazione venosa ed è spirata poco fa. Ero accanto a lei, ha lottato fino alla fine come sempre. Adesso è in pace».

Nei mesi scorsi Maglie era stata sottoposta a un intervento d’urgenza al cuore all’European hospital di Roma.

