Gli operatori sanitari e i medici che ancora non si sono vaccinati contro il Covid saranno sospesi finché non decideranno di immunizzarsi, ma non oltre il 31 dicembre per il momento.

Lo fa sapere l’Ordine dei medici.

Già le Asl di varie Regioni hanno avviato le sospensioni avvalendosi del del chiarimento del ministero sul decreto di aprile, che ha introdotto l’obbligo vaccinale per gli operatori sanitari.

Ora è arrivata anche l’indicazione dell’Ordine dei medici.

Lo ha spiegato il presidente della Federazione nazionale dell’ordine dei medici Filippo Anelli: “Abbiamo dato oggi indicazioni a tutti gli ordini territoriali che, in presenza di un accertamento da parte della Asl di operatori sanitari e medici non vaccinati, si provveda ope legis alla sospensione del medico dalla sua attività finché lo stesso non avrà effettuato la vaccinazione anti-Covid e comunque non oltre il 31 dicembre”, ha detto.

I medici saranno sospesi dal lavoro e non percepiranno alcuno stipendio.L’rdine

