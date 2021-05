"Oggi siamo a quattro milioni e 800mila dosi in tutta la Lombardia. Le adesioni sono altissime, purtroppo le forniture che l'Europa dà sono molto basse rispetto alle nostre capacità vaccinali che sono alte. Il nostro obiettivo è di finire le vaccinazioni al 30 agosto con le forniture di oggi".

Lo ha detto l'assessore al Welfare della Lombardia Letizia Moratti a Brescia per la visita del presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Moratti si è detta soddisfatta per le decisioni del Governo: "Le aperture tengono conto dell'andamento epidemiologico e con le giuste cautele permettono di riaprire le attività più colpite in questi mesi".

"Rispetto alla possibilità di vaccinare nei luoghi di vacanza, ne abbiamo discusso in Conferenza Stato Regioni e l'indicazione che è emersa è che è praticamente impossibile pensare di vaccinare nelle diverse regioni per motivi di logistica, tipologia di vaccino e numero di medici a disposizione. Quindi questa possibilità non è stata condivisa a livello di Regioni", ha continuato la vice presidente della Regione Lombardia.

Moratti ha spiegato che "per quanto riguarda le vaccinazioni nel periodo delle vacanze abbiamo cercato di tenerne di meno nel periodo clou delle due settimane centrali di agosto" e inoltre "quello che invece stiamo studiando è il tema dei lavoratori che rientrano nella propria regione. Su questo c'è un'assoluta disponibilità da parte della Conferenza delle Regioni, che presenterà una proposta al commissario Figliuolo".

