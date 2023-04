«Andate a lavorare nelle campagne, meglio di prendere il reddito di cittadinanza».

È il messaggio lanciato ai giovani dal ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida (FdI), intervenuto all’inaugurazione del Vinitaly di Verona.

«Nelle campagne c’è bisogno di manodopera e i giovani italiani devono sapere che non è svilente andare a lavorare in agricoltura. Anzi, quello che non è un modello di civiltà è non andare a lavorare, stare sul divano e gravare sulle spalle altrui col reddito di cittadinanza», ha detto l’esponente FdI.

Proprio per la richiesta di manodopera che arriva dal mondo delle campagne e dagli operatori turistici, il governo ha approvato nei giorni scossi il decreto flussi, che prevede l’arrivo di circa 80mila stranieri, che comunque non bastano per coprire i posti mancanti.

«Sui flussi - ha detto Lollobrigida - c'è la volontà di organizzarli seriamente, contrastando l'immigrazione illegale, e facendo formazione nei Paesi di provenienza dei migranti».

