“Grazie non basta”. Comincia così il messaggio che una donna ha scritto sui social per raccontare la disavventura, a lieto fine, capitata sulla nave Grimaldi in partenza da Livorno verso Olbia ieri sera.

Intorno alle 22, durante l’imbarco, il trasportino su cui viaggiava il gatto di famiglia si è rotto, facendo scappare il micio, impaurito e disorientato, fuori dal ponte levatore del traghetto per finire poi in mare.

A quel punto l’equipaggio si è messo all’opera per recuperare Mitch, il gatto: “Senza il vostro fondamentale aiuto – scrive Martina C. - il nostro micione non ce l’avrebbe fatta, nonostante sia stato in acqua 30 minuti con la forza di un leone. Avete messo in campo professionalità, dedizione, anima, cuore e una perseveranza incredibile… tutte qualità che al giorno d’oggi non sono per nulla scontate”.

Quindi i ringraziamenti: “A nome di tutta la mia famiglia voglio dirvi che siete delle persone meravigliose alle quali auguriamo ogni bene, perché le persone come voi sono quelle di cui avrebbe bisogno il mondo intero”.

“Mitch vi deve la vita – conclude – e in un certo senso ve la dobbiamo anche noi, perché chi ama i propri animali può solo immaginare l’angoscia e la disperazione di quel momento”.

