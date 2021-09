In Italia si registrano altri 5.315 casi di Covid-19, che portano il totale dei contagiati da inizio emergenza a 4.571.440.

Nel bollettino quotidiano diffuso dal ministero della Salute domenica 5 settembre 2021, sono confermate anche 49 ulteriori vittime, per un totale da inizio emergenza di 129.515.

Nelle ultime ore le persone dimesse o guarite sono invece 5.602.

Rispetto a ieri sono stati eseguiti in Italia 259.756 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus, per un tasso di positività del 2% (in lieve salita).

Guardando ai dati sugli ospedali, attualmente in Italia sono 572 i pazienti ricoverati in terapia intensiva per il Covid, ovvero 3 in più rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 37.

I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono invece 4.216, dodici in più rispetto al precedente aggiornamento.

