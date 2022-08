Sono 27.296 i nuovi contagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore in Italia, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri i contagiati erano 36.265. Le vittime sono 147, in aumento rispetto alle 128 di ieri.

I tamponi effettuati sono 167.185, il tasso di positività è al 16,3%, in aumento rispetto a ieri quando era al 15,8%.

La situazione negli ospedali vede i numeri ancora in diminuzione. Sono 268 i pazienti in terapia intensiva, 20 in meno rispetto a ieri con 31 nuovi ingressi giornalieri.

In area medica le persone ricoverate con Covid sono invece 7.025, 314 in meno nelle ultime 24 ore.

(Unioneonline/L)

© Riproduzione riservata