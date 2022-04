Per impedire alla figlia 20enne di uscire, arrivava a chiuderla a chiave in una stanza e spesso a legarle mani e piedi con le catene. Con le accuse di maltrattamenti in famiglia e sequestro di persona, la madre è stata arrestata ad Aiello del Sabato, in provincia di Avellino.

Domenica scorsa, la sorella della vittima aveva denunciato ai carabinieri quanto accadeva in casa e, dopo un’indagine lampo, la 47enne è finita in manette. Le due ragazze sono state sistemate in una struttura protetta, mentre il loro padre è stato denunciato e allontanato dall’abitazione col divieto di avvicinarsi ai suoi otto figli (quattro sono minorenni, accolti ora da una casa famiglia).

La 20enne segregata, che a volte poteva mangiare una sola volta al giorno, è stata trovata in discrete condizioni di salute. Alcuni anni fa era fuggita ed era stata trovata di notte in un bosco. Era stata assistita dai servizi sociali.

(Unioneonline/s.s.)

