Cinquanta bambini in salvo grazie all’eroismo e al coraggio di due maestre, che hanno evitato che il bus con i piccoli a bordo precipitasse da un viadotto autostradale. Sarebbe stata una strage.

Il mezzo era ormai fuori controllo perché l’autista aveva accusato un malore, le due maestre hanno frenato e girato il volante in modo che il mezzo non precipitasse, andandosi così a schiantare contro il muraglione dall’altro lato senza conseguenze gravi per i circa 60 occupanti.

Tragedia sfiorata sulla A10, vicino a Pietra Ligura (Savona), con la stessa Polizia Stradale che parla senza mezzi termini di «miracolo», sottolineando che il gruppo è stato «protetto da 60 angeli».

Ma potrebbero essere anche due gli angeli, le maestre Monica Nigro e Ilaria Gallo, che assieme a tre colleghe avevano la responsabilità di un gruppo di bimbi delle primarie dell’istituto comprensivo Boine di Imperia. «Le insegnanti hanno saputo gestire nel migliore dei modi la situazione e per fortuna il tutto si è risolto con un grande spavento che sarà difficile da dimenticare», dice la dirigente scolastica Serena Carelli.

Il bus stava viaggiando in direzione Genova per raggiungere Limone Piemonte per trascorrere una giornata sulla neve. Arrivato nei pressi di Pietra Ligure il mezzo ha cominciato a sbandare. «Io e la mia collega ci siamo accorte che l'autobus iniziava a non tenere la strada. Inizialmente ci siamo dette: l'autista non sta seguendo molto la carreggiata, ma non abbiamo dato troppo peso. Una frazione di secondo dopo, ha cominciato a strisciare contro il muro dell'autostrada e lì ci siamo spaventate. Mi sono alzata per vedere cosa stesse facendo l'autista ed ho visto che aveva le braccia e il tronco sul volante e sono intervenuta», racconta Gallio.

«Abbiamo cercato di spostare il piede dall'acceleratore e frenare, a quel punto l'autobus, tenendo il volante come si poteva, sbatteva un po' a destra e un po' a sinistra rallentando la corsa e all'uscita della galleria siamo riusciti a non andare verso l'uscita di Pietra Ligure sterzando dall'altra parte, nella carreggiata opposta. Il bus ha sfondato il guard rail ed è finito contro il muraglione. Per fortuna quando abbiamo invaso l'altra parte dell'autostrada non stavano transitando altri mezzi», spiega Monica Nigro.

Momenti di puro terrore, i bambini erano disperati: «Piangevano e chiamavano la mamma. Alcuni di loro sono stati portati in ospedale per un controllo e dimessi subito dopo, ma è andata bene».

Dieci bimbi e due maestre hanno riportato lievi contusioni. L’autista è stato ricoverato, anche lui ha ringraziato le due maestre.

