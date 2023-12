Alfredo Cospito, l'anarchico che sta scontando 20 anni di carcere al 41 bis a Bancali per un attentato alla caserma dei carabinieri di Fossano, è un «influencer della sinistra».

Lo ha detto il sottosegretario alla Giustizia, Andrea Delmastro, partecipando ad un incontro ad Aosta - organizzato da Fratelli d'Italia regionale - sul tema della riforma della giustizia. «L'Italia è quel Paese strano dove quando sei indagato o imputato sei un mostro, sbattuto sui giornali, ti possono portare in cella senza passare dal via, senza che tu sappia neanche perché. Poi quando finalmente diventi condannato ti si aprono le porte di quel sinistro perdonismo, per cui lo stesso Cospito diventa l'influencer della sinistra, a cui vanno come se fosse la Mecca. Oppure, per parlare di temi che non mi riguardano personalmente, tal Fricano che ficca 57 coltellate alla sua fidanzata e viene liberato perché è ingrassato», ha aggiunto riferendosi al delitto di San Teodoro.

Il deputato piemontese nei giorni scorsi è stato rinviato a giudizio per rivelazione di segreto d'ufficio legata alla diffusione di carte riservate proprio sul caso Cospito.

«Io rivendico tutto ciò che ho fatto in questo anno da sottosegretario alla Giustizia – ha aggiunto davanti a una platea di sostenitori del partito guidato da Giorgia Meloni -. Questa nazione è strana. C'è qualcuno che va da Cospito come se fosse un influencer. Cospito: 'Per parlare con me devi parlare con i camorristi, ok?'. Vanno a parlare con i camorristi, poi possono finalmente tornare da Cospito, parlano con Cospito, si offendono perché io lo racconto. È legittimo quello che hanno fatto. Ma è altrettanto legittimo che io lo racconti».

(Unioneonline/D)

© Riproduzione riservata