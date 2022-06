Hanno lasciato la figlia di tre anni in auto e sono andati a fare un pic-nic a una cinquantina di metri di distanza. Nonostante il gran caldo, con la macchina parcheggiata sotto il sole.

Due coniugi bolognesi – 42 anni lui, 39 lei – sono stati denunciati per abbandono di minore dai carabinieri.

L’episodio è avvenuto ieri nel parco di Villa Ghighi, sui colli di Bologna. I militari sono intervenuti verso le 13.30 dopo l’allarme lanciato da alcuni cittadini, che hanno visto la piccola piangere nell’auto ferma nell’area di sosta di via di Gaibola.

I coniugi hanno detto agli uomini dell’Arma di aver lasciato la bimba in auto per non svegliarla, dato che al loro arrivo dormiva, e che di tanto in tanto tornavano a controllarla.

Ma ciò non è bastato a salvarli dalla denuncia, visto il grande caldo e visto che l’auto era parcheggiata sotto il sole.

(Unioneonline/L)

