Ha lasciato la figlioletta di tre anni in casa da sola ed è stata arrestata per abbandono di minore.

La vicenda arriva da Torino, quartiere Barriera di Milano.

La piccola, quando la mamma è uscita, ha cominciato a piangere incessantemente tanto che i vicini, allarmati, hanno chiamato le forze dell’ordine. Inizialmente il pensiero era quello per cui la madre potesse aver avuto un malore all’interno dell’appartamento. Per questo sono arrivati anche i vigili del fuoco per aprire la porta.

Ma mentre le operazioni erano in corso, la 40enne è tornata, spiegando di essersi assentata per un’ora mentre la figlia dormiva.

La bambina è stata affidata alla zia.

