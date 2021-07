Si passa in zona gialla quando l’occupazione delle terapie intensive supera il 20% dei posti letto a disposizione e se quella dei reparti ordinari supera il 30%.

E’ la proposta della Conferenza delle Regioni al governo sulla revisione dei parametri del monitoraggio, fatta, precisa il presidente Massimiliano Fedriga, “in un’ottica di collaborazione istituzionale”.

Le Regioni chiedono inoltre che il green pass venga utilizzato "per permettere la ripresa di attività fino ad oggi non consentite" come "eventi sportivi e di spettacolo, discoteche, fiere e congressi".

Le proposte, continua Fedriga, sono state elaborate “in un’ottica positiva alla luce dell’attuale contesto epidemiologico, caratterizzato da un aumento dell’incidenza ma da una bassa occupazione dei posti letto ospedalieri, e dalla progressione intensa della campagna vaccinale”. L’ipotesi del governo e degli esperti del Cts e dell’Iss è invece di far scattare il giallo quando i posti in terapia intensiva occupati superano il 5%, o quelli in area medica il 10%.

Probabile che si giunga a un punto d’incontro a metà strada tra la proposta del governo e quella delle Regioni.

Quel che è certo è che non peserà più l’incidenza superiore ai 50 casi ogni 100mila abitanti, parametro che avrebbe fatto finire la Sardegna e altre Regioni in zona gialla già da lunedì prossimo.

