Ancora in diminuzione l'incidenza dei casi di Covid-19 e l'indice di trasmissibilità Rt in Italia. L'incidenza settimanale a livello nazionale, per il periodo 11-17 febbraio e secondo i dati del ministero della Salute, scende a 672 ogni 100.000 abitanti e contro il dato di 962 ogni 100.000 abitanti della settimana precedente (4-10 febbraio).

Nel periodo 26 gennaio-8 febbraio l'Rt medio calcolato sui casi sintomatici è stato invece pari a 0,77 (range 0,72 - 0,88), in diminuzione rispetto alla settimana precedente quando era pari a 0,89 e al di sotto della soglia epidemica.

IN SARDEGNA – Resta invece ancora critica la situazione nell’Isola, che in controtendenza al dato nazionale si avvicina al picco di contagi, atteso secondo i dati della fondazione Gimbe a fine mese.

Tra il 9 e il 15 febbraio, sempre secondo Gimbe, la Sardegna ha registrato una nuova performance in peggioramento per gli attualmente positivi per 100.000 abitanti (2.192 rispetto ai 1855 della settimana precedente).

Si evidenzia anche un aumento dei nuovi casi (2,3%) anche rispetto all'ultima rilevazione. La città con l’incidenza più elevata è Oristano con 1.409 casi per 100mila abitanti.

