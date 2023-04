Brutta esperienza per Bebe Vio.

Qualcuno nella notte tra giovedì e venerdì ha aperto la sua macchina, parcheggiata a Roma, zona Parioli, e ha portato via un borsone.

Purtroppo all’interno c’erano diversi apparecchi elettronici, tra pc ed airpods. E ora la campionessa paralimpica di fioretto che gareggia con le Fiamme Oro, medaglia d'oro a Tokyo 2020, è disperata: nel computer rubato c’era la sua tesi di laurea.

«Per favore - è l’appello di Bebe - dentro la borsa c'era il mio computer con la tesi di laurea e io devo consegnarla ora, se tu sei il ladro mi puoi fare un dropbox o un wetransfer?».

«Mi devo laureare tra poco e io non voglio non laurearmi! S ono in crisi nera, non me ne frega niente della borsa, tenetevi i soldi e tutte le cose che ci sono dentro ». Non solo: «Ho gli occhi gonfi perché dentro la borsa c'erano gli occhiali e sono due giorni che io non vedo nulla».

