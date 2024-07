La cercavano da giorni ma lei, in realtà, era nella sua casa a Taranto, ormai senza vita.

A.A., 76 anni, sembrava svanita nel nulla: dal 13 luglio erano scattate le ricerche anche con manifesti per la città. In tanti la conoscevano e la vedevano uscire con un carrellino per la spesa, fino a quel giorno.

Insegnante in pensione, l’anziana è stata ritrovata morta nella sua abitazione dove viveva in condizioni di precarietà, sommersa dai rifiuti. Secondo la stampa locale era un’accumulatrice seriale e nel suo carrellino raccoglieva ciò che trovava per strada.

Solo ieri l’ingresso nell’appartamento, che poi è stato sgomberato, ha consentito di fare la tragica scoperta. Resta da chiarire la causa della morte.

