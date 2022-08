Bufera su Elisabetta Canalis e sullo spot dell’acqua San Benedetto. Una pioggia di critiche quella che si è abbattuta sulla showgirl sarda e sull’azienda, accusate di far passare messaggi alimentari fuorvianti.

A scatenare il dibattito la pagina Instagram di Aestetica Sovietica, un profilo che si occupa di analisi sociali, culturali e politiche secondo cui la pubblicità che promuove l’acqua minerale veicolerebbe un messaggio errato sulla prima colazione.

LO SPOT – Nel video finito al centro delle polemiche la Canalis si è appena svegliata, serena e sorridente, e dopo poco scopre che la fetta di pane messa a tostare per la colazione si è bruciata.

La soluzione? La sua bottiglietta d’acqua, che afferra rapidamente prima di uscire e che, ricca di sali minerali, pare poter tranquillamente sostituire una colazione.

Una pubblicità dunque, secondo Aestetica Sovietica, che pare quasi un incitamento a saltare i pasti. E c’è anche chi, come è poi rimbalzato nel dibattito che si è scatenato sui social, vede sponsorizzato un ideale di perfezione malsano.

L’AFFONDO – “Magari è devianza? O magari Agcom (l’autorità per la garanzia nelle comunicazioni) dovrebbe intervenire?”, affonda Aestetica Sovietica che ha chiesto anche l’intervento di Iap, l’istituto di autodisciplina pubblicitaria.

“Impossibile non mettere in correlazione il fatto che abbia saltato la colazione con le indicazioni specifiche sulle sostanze nutrienti che l’acqua contiene. Fra le righe, nemmeno troppo, suona quasi come un invito a sostituire la colazione con l’acqua. D’altronde è quello che le abbiamo visto fare”, si legge sempre sulla pagina di Aestetica sovietica.

