Otto persone identificate e denunciate dalla Digos di Genova per le minacce via social al professor Matteo Bassetti.

Da mesi il famoso infettivologo è vittima di intimidazioni da parte di no-vax e tramite il suo legale Rachele De Stefanis ha presentato una ventina di querele per i continui attacchi.

"La situazione sta ormai diventando insostenibile, e faremo tutto ciò che è necessario per tutelarci - spiega l'avvocato -. È necessario che la magistratura intervenga, il mio assistito non si sente più sicuro".

Le prime denunce erano scattate ad aprile quando gli investigatori della Digos avevano individuato due 50enni, uno residente a Trieste e uno a Cosenza. A dicembre era stata disposta la sorveglianza dinamica per il docente universitario con passaggi di forze dell'ordine sotto casa e al San Martino.

L’ultima aggressione risale a poco tempo fa quando il professore, appena tornato da una breve vacanza in Sardegna con moglie e figli, è stato inseguito e minacciato da un no vax che gli ha urlato "ci ucciderete tutti con questi vaccini, ve la faremo pagare". "Non voglio scorte, voglio che lo Stato punisca le persone che minacciano", è il suo appello: "Vengo minacciato da dicembre, da quando è uscito il vaccino - ha detto Bassetti -: prima lettere anonime, poi minacce per telefono in clinica e all'hotel di mia moglie, è un continuo".

