Servizi digitali di Intesa Sanpaolo in down da stamattina. Tradotto: l’app della banca non funziona e non è possibile accedere ai conti online. Le segnalazioni arrivano a migliaia da tutta Italia, tra chi lamenta il malfunzionamento dell’applicazione e la mancata visualizzazione dei movimenti più recenti, incluso l’accredito dello stipendio o della pensione.

Intesa ha spiegato di aver già individuato il problema. Il blocco del servizio è dovuto «all’intenso traffico già dalle prime ore del mattino» ma «è in fase di risoluzione».

Il rallentamento arriva a pochi giorni dai disservizi che hanno interessato la rete Worldline, la fintech francese attiva a livello globale nei servizi di pagamento, che hanno portato al blocco di molti servizi tra cui i Pos e i pagamenti elettronici.

