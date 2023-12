Una violenta tempesta è il biglietto da visita dell’inverno. Da oggi le giornate si allungano ma i venti tempestosi hanno fatto la loro comparsa.

A Cagliari si registrano i primi danni con alberi crollati e cassonetti rovesciati. Da oggi, e fino al cessare dell’emergenza – informa il Comune – resteranno chiusi i parchi e i cimiteri cittadini. Restano invece aperti, sotto costante monitoraggio, il Parco della ex Vetreria di Pirri e il Giardino sotto le mura.

Antonio Sanò, fondatore del sito www.iLMeteo.it, conferma il passaggio di un ciclone polare tra Svizzera, Austria e regioni balcaniche: l’Italia sarà sfiorata da questo ciclone con poche precipitazioni limitate, sotto forma di bufere di neve, ai rilievi alpini di confine.

Il vento però riuscirà a passare le Alpi con raffiche violente anche in Pianura Padana; lo stesso vento da Nord, aggirando le Alpi francesi, si tufferà nel Mediterraneo dal Golfo del Leone raggiungendo la Sardegna con raffiche di Maestrale anche oltre i 100 km/h.

Massima allerta dunque per il vento: dalle prossime ore è prevista una rapida intensificazione ad iniziare dal Nord-Ovest con raffiche oltre i 150 km/h sulle Alpi e fino a 90-100 km/h sugli sbocchi vallivi e localmente anche in pianura tra Piemonte e Lombardia; le raffiche dal pomeriggio diverranno più frequenti ed in serata raggiungeranno anche l’Emilia Romagna. Avremo un eccezionale episodio di vento di Foehn in pianura ed estreme raffiche da uragano sulle Alpi: la classificazione del vento infatti indica la classe uragano con velocità superiori ai 118 km/h, ovviamente non avremo un uragano ma il vento sarà simile come forza.

Dalla Vigilia in poi la tempesta si attenuerà: anche sulle Alpi, sulla Pianura Padana e sulle Isole Maggiori il vento sarà meno violento. La rotazione della circolazione atmosferica da Nord-Ovest verso Sud-Ovest spingerà però masse d’aria più umide dal mare verso la Liguria e tutta la costa tirrenica: non si escludono per la Vigilia e per il Santo Natale dei piovaschi su queste zone, mentre il tempo migliorerà decisamente al Nord e si manterrà soleggiato anche altrove.

Per quanto riguarda la giornata di oggi, al nord venti di tempesta sulle Alpi, Foehn anche in pianura. Al centro tempesta di Maestrale in Sardegna, nubi irregolari altrove. Al sud piogge sulle coste tirreniche.

Domani, 23 dicembre, al nord venti forti sulle Alpi, Foehn ancora in pianura. Al centro nubi irregolari sulle tirreniche, sole altrove; vento in Sardegna e al sud parzialmente nuvoloso. Domenica 24 dicembre, vigilia di Natale, al nord soleggiato, al centro nubi sulle tirreniche con isolati piovaschi, sole altrove e al Sud parzialmente nuvoloso, piovaschi sulle tirreniche. La tendenza di Natale, invece, è mite ed in prevalenza soleggiato, ma nebbioso al Nord; nuvoloso sulle tirreniche con qualche locale piovasco.

